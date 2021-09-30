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Kumsallı Yüzme Havuzu

PLAJ KEYFİ KUMSALLI YÜZME HAVUZUYLA

BİR ADIM ÖTENİZDE
Tematik Yüzme Havuzu

FARKLI TEMALARDA

HAVUZ KEYFİ
Kadınlara Özel Havuz

KADINLARA ÖZEL

YÜZME HAVUZLARI
Aquaparklar

AQUAPARKLAR

SUYUN EĞLENCELİ DÜNYASI
Özel Plaj

SİZE ÖZEL PLAJ,

SİZE ÖZEL TATİL
Orman Aktiviteleri

ORMAN AKTİVİTELERİ

YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET PARKURLARI, SPOR ALANLARI..
Spa & Wellness

SPA&WELLNESS KEYFİ İLE

TAZELENİN VE KENDİNİZİ ŞIMARTIN

Antalya’yı Dört Mevsim Yaşayın

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya; Torosların eteğindeki bol oksijenli Orman havası, Spa & Wellness'ı, Aquaparkları, Kumsallı Yüzme Havuzu, Kadınlara Özel Yüzme Havuzları, Tematik Yüzme Havuzları, Özel Plajı ve restoranlarıyla otel konforunda ömür boyu sahip olacağınız Devre Mülkünüzde dört mevsim tatil fırsatı sizleri bekliyor. Akdeniz’in incisi Antalya'nın 7/24 yaşayan şehir hayatında dünyaca ünlü tarihi ve turistik yerleri gezme fırsatı yakalayacaksınız.

DEVRE MÜLKÜ İNCELE

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da sizi neler bekliyor?

  • Devre Mülk
  • Spa & Wellness
  • Sıcak Su Havuzları
  • Kumsallı Yüzme Havuzu
  • Tematik Yüzme Havuzları
  • Kadınlara Özel Yüzme Havuzları
  • Özel Plaj
  • Orman
  • Aquaparklar
  • Çocuk Kulübü
  • Macera Parkuru
Devre Mülk
Kadınlara Özel Yüzme Havuzları
Tematik Yüzme Havuzları
Özel Plaj
Kumsallı Yüzme Havuzu
Aquaparklar
Spa & Wellness
Orman Aktiviteleri
Çocuk Kulübü
Spor Kulübü
Macera Parkuru

İster Yaşayın İster Yatırım Aracı Olarak Kullanın!

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da ömür boyu kullanabileceğiniz devre mülkünüzün tapusu, hisseniz oranında ve satın alırken belirlediğiniz tarih aralığında kullanım haklarıyla tümüyle size ait olacak.

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Sur Yapı Satış Ofisleri

İstanbul Anadolu Yakası, Avrupa Yakası, Antalya, Bursa, Ankara, Azerbaycan / Bakü ve Almanya / Köln’de yer alan satış ofislerimizden projemiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

sur yapı metrogarden satış ofisi
Sur Yapı Metrogarden
Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No: 940 Ümraniye / İstanbul
HARİTA
sur yapı excellence koşu yolu satış ofisi
Excellence Koşuyolu Satış Ofisi
Acıbadem Mahallesi Dostozan Sokak No:1 Koşuyolu-Kadıköy/İstanbul
HARİTA
sur yapı exen istanbul satış ofisi
Exen İstanbul Satış Ofisi
Çamlıca Bölgesi Tantavi Mah Mandıra Caddesi No:20 Ümraniye/İstanbul
HARİTA
sur yapı axis kağıthane satış ofisi
Axis Kağıthane Alışveriş Merkezi Satış Ofisi
Merkez Mah. Cendere Cad. No: 28 Kağıthane / İSTANBUL
HARİTA
sur yapı axis istanbul satış ofisi
Axis İstanbul Alışveriş Merkezi Satış Ofisi
Topçular Mah. Osman Gazi Cad. No:2 Eyüp / İstanbul
HARİTA
sur yapı forum istanbul satış noktası
Forum İstanbul
Kocatepe Mahallesi, Paşa Caddesi 34045 Bayrampaşa / İstanbul
HARİTA
sur yapı mall of istanbul satış noktası
Mall Of İstanbul
Ziya Gökalp, Süleyman Demirel Blv No:7, 34490 İkitelli Osb/Başakşehir/İstanbul
HARİTA
Capacity Avm
Ataköy 1., Fişekhane Cd. No:7, 34158 Bakırköy/İstanbul - Giriş Kat
HARİTA
sur yapı antalya satış ofisi
Sur Yapı Antalya Satış Ofisi
Kepez Mah. 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi No: 2/1 Kepez – ANTALYA
HARİTA
Ankamall
Mevlana Bulvarı No: 2 Yenimahalle / Ankara
HARİTA
Cepa AVM
CEPA AVM Mustafa Kemal, 06510 Zemin Kat Çankaya / Ankara
HARİTA
sur yapı marka alışveriş merkezi satış noktası
Sur Yapı Marka AVM
Odunluk Mah. Akademi Cad. No:6/A 16110 Nilüfer - BURSA
HARİTA
sur yapı bakü satış ofisi
Bakü Satış Ofisi
Marine Plaza, Uzeyir Hacıbeyov Cad., No:62 Giriş Kat Ofis AZ 11010 Bakü / Azerbaycan
HARİTA
Köln Satış Ofisi
Anna-Schneider-Steig 3, 50678
HARİTA
Antalya’da Dört Mevsim Yaşamak

Büyüleyici doğası, tarihe tanıklık etmiş kültürel varlıkları, Avrupa’nın ve hatta dünyanın en önemli plajlarına sahip olan eşsiz güzellikteki denizi ve 7/24 devam eden şehir hayatıyla Akdeniz’in incisi, Dört Mevsim Tatil keyfinin ilk durak noktası: Antalya!

Birçok tarihi uygarlığın doğduğu ve geliştiği Antalya; çeşitli dönemlerden antik kentlerin önemli merkezleri arasında yer aldı. Her geçen gün bu yönde araştırmalar devam ediyor. Günümüzden 40 bin yıl öncesine kadar insan yaşamının olduğuna dair kalıntılara rastlanan Antalya’da, geçmişin sırlarını ve doğal güzelliklerini aynı anda keşfedeceksiniz. Mağaralardan tarihi mekânlara, doğa harikası Düden Şelalesi’nden kayak merkezlerine kadar Antalya’da tatil keyfini Tatil Evleri Antalya devre mülklerde doyasıya yaşayacaksınız. Dört mevsim tatil için Tatil Evleri Antalya devre mülkler sizleri bekliyor.

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