Antalya’yı Dört Mevsim Yaşayın
Sur Yapı Tatil Evleri Antalya; Torosların eteğindeki bol oksijenli Orman havası, Spa & Wellness'ı, Aquaparkları, Kumsallı Yüzme Havuzu, Kadınlara Özel Yüzme Havuzları, Tematik Yüzme Havuzları, Özel Plajı ve restoranlarıyla 5 yıldızlı otel konforunda ömür boyu sahip olacağınız Devre Mülkünüzde dört mevsim tatil fırsatı sizleri bekliyor. Akdeniz’in incisi Antalya'nın 7/24 yaşayan şehir hayatında dünyaca ünlü tarihi ve turistik yerleri gezme fırsatı yakalayacaksınız.
Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da sizi neler bekliyor?
İster Yaşayın İster Yatırım Aracı Olarak Kullanın!
Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da ömür boyu kullanabileceğiniz devre mülkünüzün tapusu, hisseniz oranında ve satın alırken belirlediğiniz tarih aralığında kullanım haklarıyla tümüyle size ait olacak.
Sur Yapı Satış Ofisleri
İstanbul Anadolu Yakası, Avrupa Yakası, Antalya, Bursa, Ankara, Azerbaycan / Bakü ve Almanya / Köln’de yer alan satış ofislerimizden projemiz hakkında bilgi alabilirsiniz.
Büyüleyici doğası, tarihe tanıklık etmiş kültürel varlıkları, Avrupa’nın ve hatta dünyanın en önemli plajlarına sahip olan eşsiz güzellikteki denizi ve 7/24 devam eden şehir hayatıyla Akdeniz’in incisi, Dört Mevsim Tatil keyfinin ilk durak noktası: Antalya!
Birçok tarihi uygarlığın doğduğu ve geliştiği Antalya; çeşitli dönemlerden antik kentlerin önemli merkezleri arasında yer aldı. Her geçen gün bu yönde araştırmalar devam ediyor. Günümüzden 40 bin yıl öncesine kadar insan yaşamının olduğuna dair kalıntılara rastlanan Antalya’da, geçmişin sırlarını ve doğal güzelliklerini aynı anda keşfedeceksiniz. Mağaralardan tarihi mekânlara, doğa harikası Düden Şelalesi’nden kayak merkezlerine kadar Antalya’da tatil keyfini Tatil Evleri Antalya devre mülklerde doyasıya yaşayacaksınız. Dört mevsim tatil için Tatil Evleri Antalya devre mülkler sizleri bekliyor.